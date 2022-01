Covid, 155.659 nuovi casi e 157 morti: ricoveri in aumento ma in calo il tasso di positività al 15,7%

09 gennaio 2022 a

Resta alto il numero dei nuovi contagi da Covid in Italia. Secondo i dati del Ministero della Salute diffusi nel bollettino di domenica 9 gennaio, sono 155.659 i nuovi casi, con 157 morti (sabato 8 erano stati 184), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 139.038. Con quelli delle ultime 24 ore sono diventati 7.436.939 i casi totali di

Covid in Italia.

Ancora in crescita le ospedalizzazioni di pazienti: sono 717 i nuovi ingressi nei reparti ordinari e 38 i nuovi ingressi in terapia intensiva. Con 993.201 tamponi effettuati per individuare il Covid 19, tra molecolari e antigenici, effettuati nelle ultime 24 ore, il tasso di positività (rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi) è sceso dello 0,5% attestandosi al 15,7%. Attualmente i positivi sono 1.943.979 (+125.086), 1.926.737 le persone in isolamento domiciliare.

I ricoverati in ospedale con sintomi sono complessivamente 15.647 di cui 1.595 in Terapia intensiva. I dimessi e guariti sono 5.353.922 con un incremento di 30.399 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (36.858), poi l’Emilia Romagna (17.698) il Veneto (13.973), il Lazio (12.828) e la Sicilia (12.949).

