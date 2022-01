Oroscopo del Corriere, tutti i segni zodiacali su amore salute e soldi: le previsioni di oggi lunedì 10 gennaio 2022

09 gennaio 2022 a

L'Oroscopo del Corriere per tutti i segni zodiacali. Le previsioni di oggi lunedì 10 gennaio 2022 su amore, salute e soldi.

ARIETE

Cercate di non sognare troppo ad occhi aperti. Questo atteggiamento potrebbe portarvi fuori strada in un importante progetto.

TORO

Oggi potreste ricevere una brutta notizia. Prendetela con filosofia e cercate di voltare pagina, mantenendo uno spirito ottimista.

GEMELLI

Invece di lamentarvi per qualcosa che non è stato concluso, dovreste fare progetti futuri per ampliare i vostri orizzonti professionali.

CANCRO

Non affrettatevi ad emettere giudizi su persone che avete appena conosciuto. Date loro tempo di dimostrare il loro vero valore.

LEONE

A volte una parola non detta fa più male di un’offesa diretta. Dovete essere chiari con chi tiene a voi; in questo modo non li farete soffrire.

VERGINE

In questa giornata potreste avere qualche incomprensione con il partner. Siate comprensivi e pronti ad ascoltare le sue ragioni.

BILANCIA

Vi aspetta una giornata davvero piena di sorprese, tutte piacevoli. Godetevi ogni momento perché domani potrebbe essere meno bello.

SCORPIONE

Troppo spesso non vi siete impegnati affinché le cose potessero andare meglio. Cambiate attitudine e non ve ne pentirete.

SAGITTARIO

Approfittate del clima sereno e disteso che si respira intorno a voi per rilassarvi un po’ e per rifiatare dalla vostre intense giornate.

CAPRICORNO

La giornata non inizia nel migliore dei modi, ma l’incontro con una persona che non vedete da tempo potrebbe cambiare la situazione.

ACQUARIO

Cercate di contagiare anche gli altri con il vostro inguaribile ottimismo. Ve ne saranno grati, specialmente se sono un po’ giù di corda.

PESCI

Anche nei rapporti più solidi possono capitare incomprensioni. Non lasciate passare troppa acqua sotto i ponti: chiaritevi subito.

