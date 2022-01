Oroscopo del Corriere su amore, salute e soldi. Le previsioni di oggi domenica 9 gennaio 2022 per tutti i segni

08 gennaio 2022 a

a

a

L'Oroscopo del Corriere per tutti i segni zodiacali. Le previsioni di oggi domenica 9 gennaio 2022 su amore, salute e soldi.

ARIETE

Cercate maggiori attenzioni da chi amate e per questo siete più scontrosi; parlate a cuore aperto e vedrete che saprà ascoltarvi.

TORO

Testardi e ambiziosi siete alla ricerca della soddisfazione professionale, ma la famiglia vi richiama all’ordine: godetevi un po’ di affetto.

GEMELLI

Non siate troppo permalosi e perdonate un amico che ha scherzato troppo: il vostro carattere può ammorbidirsi, basta volerlo.

Massimiliano Rosolino, prima delle due figlie con Natalia Titova la storia d'amore con Roberta Capua

CANCRO

Siete stanchi di nascondere il vostro lato più dolce e avete voglia di cambiare: cogliete l’occasione per stupire tutti con una sorpresa.

LEONE

Non vi perdete mai d’animo e questo aumenta il vostro fascino. I single potrebbero ricevere un invito speciale, anche da chi non vi aspettereste.

VERGINE

Per i single è il momento di divertirsi senza paura: una serata speciale è l’occasione per fare degli ottimi incontri, anche importanti.

BILANCIA

Avete litigato con una persona molto cara, ma il vostro orgoglio vi impedisce di provare a ricucire. Così facendo rovinerete un rapporto.

SCORPIONE

Non è un periodo sereno in famiglia, ma sta certamente anche a voi migliorare la situazione. Cercate di riportare un po’ di pace in casa.

SAGITTARIO

Non cedete davanti a certi bassi istinti, che vi fanno agire in modo negativo. Riflettete prima di prendere delle decisioni importanti.

Stefano De Martino, dopo il figlio Santiago con Belen la storia con Gilda D'Ambrosio

CAPRICORNO

La giornata non inizierà nel migliore dei modi, ma una sorpresa della vostra dolce metà darà una svolta inaspettata alla vostra serata.

ACQUARIO

Affrontare le difficoltà con più ottimismo vi aiuterà a superare questo momento. Abbiate un atteggiamento più propositivo e tutto andrà meglio.

PESCI

Non pensate solamente ai progetti a lungo termine, ma concentratevi sulle scadenze più ravvicinate, o rischierete di non concludere nulla.

Quelle voci su Salvini che va all'opposizione….

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.