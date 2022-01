Covid, 197.552 nuovi casi e 184 morti: aumentano i ricoveri ma tasso di positività in calo al 16,2%

08 gennaio 2022 a

Non dà tregua il Covid in Italia: anche il bollettino diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di sabato 8 gennaio conferma la tendenza dell'ultimo periodo. Sono infatti 197.552 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, con altri 184 morti, che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 138.881.

I tamponi in più da venerdì 7 sono 1.220.266 con un tasso di positività (rapporto tra numero di positivi e tamponi effettuati) del 16,2%,rispetto al 22 per cento della giornata precedente. Gli attualmente positivi sono 1.818.893.

Si registra inoltre un aumento di 339 ricoverati nei reparti ordinari e di 58 unità in terapia intensiva. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.557, mentre il dato complessivo sui ricoverati con sintomi nei reparti ordinari è 14.930 persone. I dimessi e guariti sono 52.529, per un totale di 5.323.523 dall’inizio dell'emergenza. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (48.808), Veneto (21.056) e Piemonte (18.220).

