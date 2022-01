Serie A, il 16 e il 23 gennaio massimo 5.000 persone allo stadio: ma in Supercoppa 50% del pubblico

08 gennaio 2022 a

a

a

Restrizioni negli stadi, ma non subito. Questa la linea guida adottata dalla Serie A in relazione all'aumento dei contagi da Covid che ha non poco ostacolato il regolare svolgimento del campionato.

Mascherine all'aperto, Ffp2 allo stadio e per altri eventi: niente consumi al bar senza Super Green pass

L’Assemblea della Lega calcio ha infatti deciso all’unanimità che per la 22esima e la 23esima giornata del massimo campionato in programma nei week end del 16 e del 23 gennaio, solo 5.000 persone potranno assistere alle partite. La ventunesima giornata in programma domenica 9 e la finale di Supercoppa di mercoledì 12 gennaio tra Inter e Juventus a San Siro, avranno ancora il 50% del pubblico.

Decreto festività, tutte le regole mascherine e niente feste in piazza, discoteche chiuse e il tracciamento a scuola

La decisione della Lega di A è arrivata dopo le pressioni da parte del Governo, con lo stesso premier Draghi che aveva contattato il presidente Figc, Gravina, esprimendogli la sua preoccupazione per l'andamento dei contagi. Ora la decisione della Lega, una sorta di compromesso tra la linea dura suggerita dal Ministero della Salute e quella decisamente più soft voluta dai club.

Mascherine FFp2, cosa succederà agli studenti alla riapertura delle scuole a gennaio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.