Meteo, nevicate previste in Toscana e Umbria: fiocchi anche a bassa quota

Nevicate in arrivo nelle prossime ore, soprattutto al centro nord. Questo stando almeno alle informazioni diffuse da ilmeteo.it, noto sito specializzato. Domenica 9 gennaio gran parte d'Italia verrà raggiunta da un affondo artico che darà vita a una perturbazione fredda.

Nel corso del mattino, come sottolineato da Mattia Gussoni, meteorologo de il meteo, il tempo tenderà a peggiorare debolmente in Lombardia ed Emilia con neve possibile fino in pianura, peggioramento anche dalla Toscana verso Umbria, regioni adriatiche e Lazio con precipitazioni via via più intense, ma soprattutto con nevicate a quote a quote sempre più basse (3-400m su Toscana interna, Lazio e Umbria) e fino a rasentare le zone costiere di Marche e Abruzzo verso sera. La perturbazione in serata raggiungerà pure il Sud, dalla Campania e dalla Calabria verso Sicilia, Basilicata e Puglia con piogge battenti e neve a quote collinari in serata. Le temperature pertanto sono previste in ulteriore diminuzione.

Entrando maggiormente nel dettaglio, domenica 9 gennaio: al Nord al primo mattino neve in Lombardia ed Emilia. Al centro: peggiora dalla Toscana verso il resto delle regioni, neve a bassissima quota. Al sud: entro sera peggiora via via ovunque. L'alta pressione delle Azzorre tornerà da martedì 11 gennaio.

