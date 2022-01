Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi venerdì 7 gennaio 2022: tutti i segni su amore, salute e soldi

06 gennaio 2022 a

L'Oroscopo del Corriere per tutti i segni zodiacali su amore, salute e soldi. Ecco le previsioni per oggi, venerdì 7 gennaio 2022.

ARIETE

La vostra energia in questa giornata la spenderete tutta per amare e per fortuna verrete ricambiati dalla vostra anima gemella!

TORO

Oggi si farà viva una persona che non vedete da tempo. Cercate di capire le sue motivazioni ed il particolare tempismo scelto.

GEMELLI

Sono in arrivo importanti novità in campo lavorativo. Siate pronti ad accogliere il cambiamento e ad adottare uno spirito intraprendente.

CANCRO

Sentite la mancanza di qualcosa ma non riuscite a capire bene cosa. Cercate di fare quanto prima chiarezza nella vostra mente.

LEONE

Oggi vi aspetta una giornata costellata di litigi con le persone che amate. Cercate di arrivare velocemente a sera e mettervela alle spalle.

VERGINE

La giornata parte in modo un po’ fiacco e malinconico, ma i vostri colleghi e amici sapranno farvi tornare presto il buonumore.

BILANCIA

Se siete single oggi potreste incontrare una persona in grado di riaccendere la passione. Siate pronti a buttarvi in nuove avventure.

SCORPIONE

Non prendete sul personale ogni critica che vi viene rivolta. Se qualcuno vi fa notare una mancanza è anche per spronarvi a fare meglio.

SAGITTARIO

State andando un po’ fuori percorso ultimamente: nonostante tutta la vostra organizzazione non tutto sta andando come previsto.

CAPRICORNO

Vi sentirete un pochino vulnerabili in questo periodo, soprattutto perché iniziate a provare sensazioni particolari verso una persona.

ACQUARIO

Non sottovalutate i vostri impegni lavorativi. Nonostante siate maestri in quello che fate, abbassare la guardia può essere pericoloso.

PESCI

Ogni tanto è bene coccolare la vostra dolce metà con un piccolo pensiero. Nonostante il forte legame è bello rivolgersi piccole attenzioni.

