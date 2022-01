Covid, altri 198 morti con 219.441 nuovi casi: il tasso di positività si impenna fino al 19,3. Ancora in aumento i ricoveri

06 gennaio 2022 a

Non si arresta l'aumento dei contagi da Covid in Italia. Sono 219.441 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 189.109 di mercoledì 5. Si registrano 198 morti, rispetto alle 231 del giorno precedente.

In sette giorni quasi raddoppiati i bambini ricoverati in ospedale

Questo quanto emerso dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del Covid nel nostro Paese reso noto giovedì 6 gennaio. I tamponi effettuati sono stati 1.138.310, contro i 1.094.255 di mercoledì, con un rapporto tamponi-positivi (indice di positività) al 19,3 per cento, in netto aumento di due punti percentuali. Gli attualmente positivi sono 1.593.579, in aumento di 172.462 rispetto alle ultime 24 ore.



Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.467, 39 in più di mercoledì 5. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 13.827, 463 in più. I dimessi e guariti sono 46.770, per un totale di 5.243.412 dall’inizio dell'emergenza sanitaria. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (52.693), Emilia Romagna (38.528) il Veneto (18.129).



