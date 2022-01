Covid, allarme di La Vecchia: "Tutta Italia in zona rossa entro fine mese? Possibile". Valle d'Aosta già a rischio

06 gennaio 2022 a

I numeri dei contagi da Covid in Italia preoccupano sempre di più e c'è una Regione che avrebbe raggiunto i criteri per "precipitare" in zona rossa, visto l'alto dato legato ai ricoveri e ai nuovi casi. Si tratta della Valle D'Aosta, anche se secondo l'epidemiologo Carlo La Vecchia il rischio concreto è quello di una Italia intera in zona rossa entro la fine del mese di gennaio. Attualmente sono in zona gialla la Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Lazio, Liguria, Lombardia, Bolzano, Trento, Piemonte, Sicilia e Veneto. Tutte le altre regioni sono in bianco e nessuna è per ora in arancione, fascia nella quale sono previste restrizioni negli spostamenti per i non vaccinati. A rischio arancione dal 10 gennaio ci sarebbero però Liguria e Sicilia.

Nella settimana 28 dicembre-4 gennaio il tasso di crescita dei ricoveri negli ospedali sentinella della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) ha infatti avuto una accelerazione del 25,8%, secondo l'ultimo report pubblicato mercoledì 5 gennaio. I non vaccinati ricoverati in rianimazione sono il 72% del totale mentre i vaccinati sono il 28%. In particolare, secondo i dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 4 gennaio, a livello nazionale il tasso di occupazione di posti letto nei reparti ospedalieri sale al 20% e, in 24 ore, è cresciuto in 13 regioni, raggiungendo livelli più critici in Valle d'Aosta (47%), che rischia quindi di andare in zona rossa, Calabria (32%), Liguria (31%) e Umbria (27%). I posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid sono rimasti invece al 15% a livello nazionale ma sono cresciuti in 6 regioni: Abruzzo (13%), Basilicata (4%), Lombardia (15%), provincia di Bolzano (19%), Piemonte (19%) e Valle d'Aosta (con un +3% arrivano al 12%).

"Possibile" che l'Italia si ritrovi tutta in zona rossa a fine gennaio, secondo La Vecchia. Il professore dell'Università Statale, a Radio Popolare, ha lanciato l'allarme: "Il dato veramente preoccupante è che questi morti, questo aumento di ricoverati, sono stati quasi 600 oggi, riflettono i casi di due-tre settimane fa, quando avevamo mediamente 25-30mila casi al giorno. Se i numeri di oggi si tradurranno fra due o tre settimane in malati gravi, ossia ricoverati e poi in decessi, saremo davvero in una situazione tragica". Insomma, la situazione sembra essere sfuggita al controllo.

