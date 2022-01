Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi mercoledì 5 gennaio 2022: tutti i segni su amore, salute e soldi

04 gennaio 2022 a

L'Oroscopo del Corriere per tutti i segni zodiacali, ecco le previsioni per oggi, mercoledì 5 gennaio 2022. Tutto su amore, salute e soldi.

ARIETE

Selezionate bene i confidenti con cui parlare dei vostri problemi, perché è importante ascoltare il parere di chi vi vuole veramente bene.

TORO

Imparate a non paragonare la vostra vita a quella degli altri. Solo quando accetterete che ogni percorso è unico troverete la pace.

GEMELLI

Crescere, sperimentare, conoscere nuove persone: il 2022 si prospetta pieno di opportunità per chi saprà coglierle!



CANCRO

Se oggi appare tutto un po’ sbiadito, accendete la musica e riempite la stanza di colori. Basta poco e torna subito il buon umore.

LEONE

Provate a prendere le situazioni spinose con più leggerezza, ma soprattutto abbiate maggiore fiducia nelle vostre potenzialità.

VERGINE

Pensare al futuro vi rende pensierosi? Pensate invece al presente, così ricco di momenti speciali che è un peccato non viverli a pieno.

BILANCIA

Sarà una giornata fortunata, e nulla si frapporrà tra voi e i vostri obiettivi. Curate solo un po’ di più la forma fisica: siete fin troppo sportivi!

SCORPIONE

Oggi preferirete la solitudine al caos di cui solitamente vi circondate. Ogni tanto fa bene ritagliarsi un momento solo per voi per riflettere.

SAGITTARIO

Sentite che qualcuno di cui vi fidavate potrebbe aver tradito la vostra fiducia. Cercate di chiarirvi al più presto e sistemare le cose.



CAPRICORNO

Non stressatevi pensando al lavoro. Oggi dovete dedicarvi solo alle persone care. Organizzate una visita in una città che non conoscete.

ACQUARIO

State migliorando nettamente dal punto di vista affettivo. Riuscite finalmente a dare le giuste attenzioni alla persona che amate.

PESCI

Cercate di rilassarvi nella giornata di oggi, sgombrando la mente da tutte le preoccupazioni e i pensieri negativi accumulati nei giorni scorsi.

