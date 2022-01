Carburanti, risalgono i prezzi di benzina e diesel: in un anno stangata da oltre 300 euro

04 gennaio 2022 a

a

a

E' di nuovo allarme relativamente ai prezzi di benzina e diesel. Secondo i dati settimanali del ministero della Transizione Ecologica, sono infatti risaliti i prezzi dei carburanti.

Ecco quanto costerà il caro-benzina a ogni famiglia italiana: è allarme per le spese di Natale

"Cominciamo l’anno nel peggiore dei modi. Si interrompe, infatti, la discesa dei prezzi che durava ininterrottamente da quasi due mesi, era iniziata dall’8 novembre 2021, e che aveva consentito agli automobilisti di riprendere finalmente fiato. Un brutto segnale, che speriamo svanisca subito. La benzina, in modalità self service, raggiunge i 1,723 euro al litro, il gasolio, arriva a 1,588 euro al litro", ha affermato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Rincari, stangata da 800 euro a famiglia. Pesano soprattutto gli aumenti di carburanti ed energia elettrica

"In un anno esatto, dalla rilevazione del 4 gennaio 2021, quando la benzina era pari a 1.441 euro al litro e il gasolio a 1.319 euro al litro, un pieno da 50 litri costa 14 euro e 8 cent in più per la benzina e 13 euro e 44 cent in più per il gasolio, con un’impennata, rispettivamente, del 19,5% e del 20,4%. Un balzo che equivale, su base annua, a una stangata pari a 338 euro all’anno per la benzina e a 323 euro per il gasolio", ha aggiunto Dona.

Autocisterna a fuoco sulla Somma, Flaminia chiusa per lavori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.