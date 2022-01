Nuovo San Siro, subito i primi intoppi: depositati due ricorsi al Tar. Il motivo della contestazione

04 gennaio 2022 a

Il nuovo San Siro non ha ancora visto la luce e già sono cominciate le prime grane. Sono due infatti i ricorsi presentati al Tar, il Tribunale Amministrativo Regionale, contro la delibera del 5 novembre scorso che dichiarava di pubblico interesse la realizzazione di un nuovo stadio per Milano. Un impianto, individuato nel progetto dello studio di architettura Populous, che sorgerà accanto allo storico Giuseppe Meazza. Il primo ricorso, come riportato da Il Corriere della Sera, porta la firma del Gruppo Verde San Siro, dell’ex consigliere comunale Basilio Rizzo e di una cinquantina di residenti del quartiere.

L’azione legale intende appunto "ottenere l’annullamento della dichiarazione di pubblico interesse decisa dalla giunta in merito alla proposta di intervento del fondo di investimento Elliott e della società Suning, proprietarie rispettivamente di Milan e Inter sull’area di proprietà comunale dove sorge lo stadio Meazza". "Si tratta di un intervento che ha ben poco a che vedere con lo sport, il calcio e anche con l’ammodernamento dello stadio. E' infatti una colossale operazione immobiliare (il cui valore ruota attorno al miliardo di euro) su un’area di circa 281 mila metri quadrati di proprietà comunale, dei quali solo il 14 per cento è oggi occupato dall’impianto", hanno sottolineato i ricorrenti.

Il secondo ricorso è stato depositato invece martedì 4 gennaio dagli avvocati Roberta Bertolani, Felice Besostri e Veronica Dini a nome di Sì Meazza, il comitato che ha tra i portavoce l’ex vicesindaco migliorista della città Luigi Corbani. Identico però l’oggetto della contestazione: la dichiarazione di pubblico interesse emessa dalla riunione di giunta del 5 novembre scorso in relazione alla nuova opera. Insomma, ancora neanche una mattonella per il nuovo San Siro ma già i primi intoppi.

