Covid, 68.052 nuovi casi e 140 morti: tasso di positività in calo al 15,2. Ancora in aumento i ricoveri

03 gennaio 2022 a

a

a

Si allenta leggermente la crescita esponenziale dei nuovi contagi da Covid in Italia. Sono 68.052 infatti i nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 61.046 di domenica 2 gennaio. Si registrano 140 morti, anche questi in crescita rispetto ai 133 del giorno precedente.

Tiziana Panella e il Covid: "Fa male tutto, la gola piena di spilli. Ho pianto di paura"

Questo quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese, aggiornato a lunedì 3 gennaio. I tamponi effettuati sono 445.321, contro i 278.654 di domenica 2, con un rapporto tamponi-positivi (tasso di positività) che scende al 15,2 per cento rispetto al 21,9%. Gli attualmente positivi sono 1.125.052, in aumento di 54.515 rispetto a domenica.

Scuola, De Luca sicuro: "Meglio rinviare apertura di 20-30 giorni"

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.351, 103 in più del giorno precedente. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 12.333 (+593). I dimessi e guariti sono 13.379, per un totale di 5.133.272 dall’inizio della pandemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (13.421), l’Emilia Romagna (8.014) e la Toscana (6.952).

Messi positivo, minacce di morte al dj Fer Palacio: "Mi accusano di averlo infettato"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.