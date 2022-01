Mascherine, Figliuolo annuncia l'accordo con le farmacie per prezzo calmierato: "Ffp2 a 0,75 euro l'una"

03 gennaio 2022 a

Accordo tra la struttura commissariale, ministero della Salute e l’Ordine dei farmacisti con le associazioni di categoria Federfarma, Assofarm e Farmacie unite per la vendita delle mascherine Ffp2 al prezzo calmierato di 0,75 euro ciascuna. "L’accordo - ha reso noto l’ufficio del commissario Francesco Paolo Figliuolo -, sarà siglato a breve e le adesioni sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria".

Il sottosegretario Costa: "Mascherine Ffp2 a prezzi calmierati. La scuola? Lavoriamo per riprendere il 10 gennaio"

Intanto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a Fuori Tg su Rai3 ha parlato di possibile estensione del Green Pass. "C’è un confronto aperto all’interno della maggioranza ma confido che Draghi saprà mettere in campo una sintesi e quindi io prevedo che si arrivi a un’estensione del super Green Pass magari graduale per tutti i lavoratori", ha detto in merito appunto ai provvedimenti che verranno introdotti mercoledì 5 gennaio dal Consiglio dei ministri. "Credo che l’estensione del super Green Pass sui luoghi di lavoro - ha aggiunto Costa - possa essere una misura che in un certo senso può aiutare a convincere una parte di quei 5 milioni di italiani che ad oggi non si sono ancora vaccinati".

Da domani due italiani su tre in zona gialla. Coldiretti: "Cambiano i consumi dei cittadini"

