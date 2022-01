Donne al Quirinale, l'elezione al Colle ridotta all'ennesima rivendicazione ideologica delle quote

Pietro De Leo 02 gennaio 2022 a

Nei giorni convulsi che precedono l’elezione del successore di Sergio Mattarella al Quirinale arriva il manifesto rosa. Ossia un appello di una schiera nutrita di donne di vari mondi, dallo spettacolo all’arte alla letteratura, con il comun denominatore di far parte, saldamente e più o meno direttamente, dell’argenteria intellettuale progressista. Da Michela Murgia a Serena Dandini, da Sabina Guzzanti a Fiorella Mannoia. Si rivolgono ai grandi elettori.

“Crediamo sia giunto il momento - scrivono - di dare concretezza a quell’idea di parità di genere, così tanto condivisa e sostenuta dalle forze più democratiche e progressiste del nostro Paese. Vogliamo dirlo con chiarezza: è arrivato il tempo di eleggere una donna. Si parla di democrazia dei generi ma da questo punto di vista l’Italia è una democrazia largamente incompiuta”. E ancora: “non è questa la sede per fare un elenco di nomi, ma molte donne hanno ottenuto stima, fiducia, ammirazione in tanti incarichi pubblici ricevuti, e ci rifiutiamo di pensare che queste donne non abbiano il carisma, le competenze, le capacità e l’autorevolezza per esprimere la più alta forma di rappresentanza e di riconoscimento”. Insomma, il messaggio è chiaro: donne che evocano donne.

E l’elezione al Colle ridotta all’ennesima rivendicazione ideologica delle quote, una fra le tante. Vero che ci sono nomi di donne che sarebbero capaci di stare al Colle, così come ci sono nomi di uomini. Ma il valore di una “democrazia compiuta”, forse non si misura per il sesso di chi riveste ruoli chiave, ma per la caratura e le abilità di chi lo detiene. Ecco, se prendiamo questo metro di giudizio, l’Italia è ancora più indietro di quanto la immaginano i cantori della “parità di genere”. Troppi miracolati, beneficiati da qualche ondata di sentimento diffuso anti-sistema tradotto in scelte politiche scellerate, innalzati dall’appartenenza a certe famiglie o gruppi egemonici, incensati da uno diffuso scadimento di quel valore che dovrebbe guidare lungo il percorso di costruzione di una classe dirigente: il merito. E, a pensarci bene, è un termine neutro.

