Covid, 61.046 nuovi casi e 133 morti: tasso di positività al 21,9%. Aumentano ricoveri e terapie intensive

02 gennaio 2022 a

a

a

Nuovi contagi da Covid in ribasso, ma per via soprattutto dei pochi tamponi processati rispetto ai giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 61.046 casi e 133 morti, rispetto ai 141.262 contagi e 111 decessi del giorno precedente. Salgono così a 137.646 i morti per il Covid in Italia dall’inizio della pandemia, mentre i contagi sono 6.328.076. Gli attualmente positivi sono 1.070.537.

Covid e influenza insieme, primo caso di Flurona. Partoriente no vax: sta bene. Ma tra i malati gravi l'86% non è vaccinato

Questo quanto emerso dal bollettino diramato dal ministero della Salute nella giornata di domenica 2 gennaio. I tamponi effettuati in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 278.654, un quarto di quelli del giorno precedente, pari a 1.130.936. Il tasso di positività è schizzato al 21,9%.

Pillola anti Covid, il farmaco che mette d'accordo anche i no vax: ma c'è l'incognita dei tempi

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.319, 104 in più del giorno precedente. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.756 (+491). I dimessi e guariti sono 12.164, per un totale di 5.087.297 dall’inizio dell'emergenza. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (10.425), l’Emilia Romagna (9.090), e il Lazio (7.993).

Locatelli: "Fermare Omicron per salvare il sistema sanitario. Sì al vaccino obbligatorio"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.