Oroscopo del Corriere, le previsioni su tutti i segni per oggi lunedì 3 gennaio 2022: amore, salute e soldi

L'Oroscopo del Corriere per tutti i segni zodiacali, relativamente ad amore, salute e soldi. Le previsioni per oggi, lunedì 3 gennaio 2022.

ARIETE

Partire ricolmi di buoni propositi non basta per far sì che tutto vada per il meglio. Dovete continuare a mantenere alto il morale!

TORO

Tirate fuori le unghie una volta tanto. Oggi dovrete far vedere quanto valete, perché qualcuno tenterà di mettervi i piedi in testa!

GEMELLI

Oggi vi ritroverete con una lista infinita di cose da fare. Fermatevi un attimo ad apprezzare i profumi e i colori della natura!

CANCRO

Qualche problema all’interno della coppia non minaccerà una giornata che, nel complesso, sarà comunque ricca di risvolti positivi.

LEONE

I vostri pensieri non si realizzano da soli. Dovete rimboccarvi le maniche e lottare per ottenere ciò che desiderate nel profondo.

VERGINE

Usate questi giorni per dedicare del tempo alla vostra famiglia, soprat- tutto se abitate lontano. Penserete un’altra volta ai vostri hobby.

BILANCIA

Non fatevi problemi a raccontare ciò che vi capita. Per chi via ama siete come un libro aperto, e non rischierete di essere fraintesi.

SCORPIONE

Non esponetevi troppo, anche se qualcuno sta agendo a vostro sfavore. Chi ha parlato male di voi se ne pentirà e cercherà il vostro perdono.

SAGITTARIO

La felicità è fatta di tante cose, ma oggi qualcosa vi risulterà un po’ pesante. Se vi sentite di cattivo umore, rilassatevi. Domani passerà.

CAPRICORNO

Fare i finti indifferenti non vi salverà da possibili delusioni. Al cuore non si comanda, ma siete liberi di fare le vostre scelte in tutta libertà.

ACQUARIO

Per riuscire ad andare avanti nella vostra vita dovete spogliarvi da tutto ciò che vi ha influenzato nel passato, anche se vi costa fatica.

PESCI

Il vostro crescente bisogno di emozioni potrebbe portarvi ad essere un po’ troppo libertini. State attenti a ciò che desiderate davvero...

