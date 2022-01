Covid, 141.262 nuovi casi e 111 morti: sale ancora l'indice di positività al 13%

01 gennaio 2022 a

a

a

Non si arrestano i nuovi contagi da Covid in Italia, come testimoniato dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute sabato 1 gennaio 2022. Nelle ultime ore, sono stati registrati 141.262 nuovi casi. I morti sono stati 111, mentre i dimessi e guariti sono in totale 5.107.729.

La corsa ai saldi condizionata da Covid e fiducia delle famiglie. Scarpe nuove nella lista dei desideri

Con 1.084.295 tamponi effettuati, il tasso di positività sale al 13%. Continuano inoltre ad aumentare i ricoverati con sintomi: 11.265 (+115 in 24 ore), così come le terapie intensive, 1.297 (+37), con 135 ingressi giornalieri. Il numero di attuali positivi supera quota un milione (1.021.607) con un incremento di 120.713. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia in Italia è di 137.513.

Le mascherine obbligatorie anche per i bambini dai sei anni in su

Da segnalare inoltre come nell’ultimo mese il tasso di ricovero nella fascia over 80 per i non vaccinati (568 per 100.000) è otto volte più alto rispetto ai vaccinati completi da meno di 120 giorni e 41 volte più alto in confronto ai vaccinati con booster. A riferirlo è l’Iss nel Report esteso sull’andamento del Covid in Italia.

Lillo, l'amore con Tiziana Etruschi e l'esperienza del Covid: salvo dopo la terapia intensiva

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.