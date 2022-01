Calisto Tanzi, dal matrimonio con Anita Reggi i tre figli: Francesca, Laura e Stefano

01 gennaio 2022 a

a

a

Calisto Tanzi è stato un imprenditore italiano, tra picchi e grandi cadute. Nato a Collecchio, in provincia di Parma, il 17 novembre del 1938 e morto il 1 gennaio 2022. La sua vita è legata al marchio Parmalat e alla conseguente vicenda giudiziaria che dal 2003 lo ha riguardato personalmente. E' stato, in ogni caso, uno dei più importanti e influenti imprenditori d'Italia, il quale ha visto accrescere il proprio prestigio, e la propria prosperità, a partire dagli anni che vanno dal 1970 sino al 2000.

Addio a Calisto Tanzi, l'ex patron della Parmalat è morto a 83 anni

Il futuro presidente dell'Ac Parma, conseguito il diploma di ragioneria, ha deciso di iscriversi alla Facoltà di Economia e Commercio. Ma già nel 1961, poco più che ventenne, ha dovuto lasciare gli studi universitari, trovandosi in azienda insieme con lo zio a fare le veci del padre. La sua morte infatti, avvenuta proprio nel 1961, ha convinto Calisto Tanzi a prendere in mano la situazione. Pochi mesi dopo, sempre entro la fine del 1961, ha quindi deciso di separare i suoi destini economici da quelli dello zio. Il business dei salumi non sembra la strada migliore al giovane Calisto Tanzi; ci mette ben poco a dare vita ad una nuova azienda impegnata nel settore del latte. Apprende, proprio in questi anni, la cosiddetta tecnologia Uht, utilizzata nel nord Europa, in particolar modo in Svezia. Per quanto riguarda la vita privata, nel 1965 ha sposato Anita Reggi. Da lei ha avuto tre figli, Francesca, Laura e Stefano.

Ennio Doris, dalla passione per il ciclismo alla moglie Lina Tombolato: i figli Massimo e Sara e sette nipoti

La primogenita, Francesca Tanzi, si impegna nelle attività turistiche del gruppo; Laura è nell'ambito farmacologico; Stefano diventa invece consigliere di amministrazione di Parmalat Finanziaria e presidente dell'Associazione Calcio Parma. E' nel 2003 il Crac Parmalat. Calisto Tanzi viene arrestato. Secondo gli atti processuali, avrebbe "creato un sistema perverso dal quale per anni tutti hanno tratto la propria convenienza (politici, banche, giornali), eccetto i piccoli investitori, sui quali si sono riversati gli enormi costi di un'esposizione debitoria accumulatasi negli anni senza essere frenata da nessuno dei soggetti istituzionalmente deputati a vigilare sulla solidità patrimoniale della Parmalat (Consob, Banca d'Italia, società di rating, società di revisione). Il processo per bancarotta fraudolenta si è concluso il 9 dicembre 2010, a Parma, con la condanna a 18 anni di reclusione.

E' morto Franco Ziliani, fondatore delle cantine Berlucchi: nel 1961 le prime bottiglie di Pinot Franciacorta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.