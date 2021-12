L'Oroscopo del Corriere di oggi sabato 1 gennaio 2022: amore, salute e soldi. Le previsioni per tutti i segni

31 dicembre 2021 a

L'Oroscopo del Corriere per oggi, sabato 1 gennaio 2022. Queste le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali su amore, salute e soldi.

ARIETE

Il buonumore vi accompagna per tutto il giorno e il vostro sorriso sa come farsi notare: meglio prepararsi a una serata romantica.

TORO

Oggi non c’è motivo di essere frenetici: dedicatevi a voi stessi e alle vostre passioni, per trascorrere una tranquilla giornata.

GEMELLI

La parola d’ordine è leggerezza. Prendete tutti i vostri pensieri, lasciate andare le paure, per ricominciare al meglio e con fiducia.

CANCRO

Trovate un po’ di tempo per voi stessi e per capire cosa vi rende felici; a volte il riposo può essere la chiave per ritrovare l’equilibrio.

LEONE

Una decisione difficile vi fa riflettere, ma la vostra sensibilità vi guida verso la strada corretta. Chi vi ama è pronto ad attendervi.

VERGINE

Se avete un programma preciso, cancellatelo e preparatevi all’imprevisto: qualcuno è in vena di gite fuori porta e nuovi stimoli.

BILANCIA

L’anno si apre con una sorpresa inaspettata e molto gradita: tenete il telefono acceso per scoprire chi ha iniziato l’anno pensando a voi.

SCORPIONE

Il vostro carattere combattivo si fa sentire già da oggi: preparate una lista di buoni propositi e obiettivi ambiziosi da seguire alla lettera.

SAGITTARIO

Per voi stare fermi è impossibile, anche dopo il veglione: oggi infatti è il giorno giusto per correre da parenti, amici e innamorati.

CAPRICORNO

La calma è la virtù dei forti, ma la pazienza porta davvero lontano, anche se per voi è difficile; una bella notizia, però, potrebbe aiutarvi.

ACQUARIO

Un progetto di coppia è arrivato al traguardo. Per festeggiare non c’è niente di meglio di una cena in cui parlare del futuro insieme.

PESCI

I vostri desideri si fanno più vicini, soprattutto nella sfera professionale: è il momento di far conoscere e valere le vostre idee.

