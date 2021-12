L'Oroscopo del 2022 di Branko, ecco i segni zodiacali che avranno maggiori difficoltà

30 dicembre 2021 a

Il Calendario Astrologico 2022 è uscito in libreria per Mondadori con le previsioni di Branko, il noto astrologo che quindi ha tracciato l'anno nuovo per tutti i segni zodiacali. Per i nati sotto il segno del Toro il 2022 non sarà di certo un anno semplice sotto diversi aspetti. "Fortunatamente - si legge -, non perderete la giusta forza d’animo per affrontare ancora una volta tutte le questioni che riguarderanno i prossimi mesi. In particolare, potrete godere del supporto favorevole di Giove e Nettuno. Quest’ultimo sarà importante soprattutto per una crescita dal punto di vista spirituale. Il momento migliore dell’anno arriverà solo per l’autunno, grazie al transito favorevole di pianeti lenti ma decisivi per le svolte che contano realmente".

Per i Gemelli il 2022 sarà un anno principalmente di transizione, "con particolari trasformazioni che potrebbero riguardare le vostre ambizioni future. Non mancheranno difficoltà e dubbi, soprattutto a causa della presenza abbastanza instabile di Mercurio in particolare nei primi mesi del nuovo anno. Il 2022 non sarà per nulla semplice per i nati inoltre sotto il segno del Cancro. Secondo l’oroscopo questi ultimi non saranno esonerati da difficoltà e ostacoli consistenti; diverse saranno le questioni che mineranno il cammino, alcune riguardanti eventi e accadimenti passati. In ogni caso, i rappresentanti del Cancro avranno delle buone armi al loro servizio per riuscire a superare ogni difficoltà.

Difficoltà in arrivo nel 2022 anche per la Vergine, costantemente a dura prova. Dopo un anno altalenante che ormai volge alla conclusione, i nuovi mesi portano sfide ostiche e particolari che metteranno a dura prova le loro capacità. L’anno che volge al termine non è stato forse coerente con le aspettative di molti, soprattutto per i tormenti che spesso caratterizzano i nati sotto il segno del Sagittario. Il 2022 sarà infine un anno piuttosto movimentato per i nati sotto il segno del Capricorno. Il loro futuro sarà condito da importanti trasformazioni e cambiamenti, non sempre previsti nè positivi.

