Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi venerdì 31 dicembre 2021: tutti i segni su amore, salute e soldi

30 dicembre 2021 a

a

a

L'Oroscopo del Corriere per oggi, venerdì 31 dicembre. Queste le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali su amore, salute e soldi.

ARIETE

Avete voglia di fare qualcosa di diverso, ma forse durante le feste non avrete tempo di andare fuori città. Trovate un evento interessante.

TORO

Oggi siete un po’ tesi: non preoccupatevi degli imprevisti, cercate di fare quello che potete e tutto andrà nel migliore dei modi.

GEMELLI

Preparatevi a festeggiare in grande stile perché oggi capiteranno tante di quelle sorprese che vi emozioneranno profondamente.

L'Oroscopo del 2022 di Paolo Fox, le anticipazioni segno per segno

CANCRO

Preferite il romanticismo alle feste senza freni: così in coppia vivrete un ultimo dell’anno all’insegna dell’amore e di promesse speciali.

LEONE

Molti di voi avranno sicu- ramente programmato ogni dettaglio per questa sera. Attenti però che non arrivi un imprevisto a guastare il tutto...

VERGINE

Quante cose sono successe e quante dovranno accadere. Stasera brillerete, certi che i vostri dolori sono serviti per iniziare una nuova vita.

BILANCIA

Siete ancora indecisi se andare con gli amici o festeggiare in famiglia. L’importante per voi, alla fine, è far stare bene chi vi circonda.

SCORPIONE

A volte non vi riesce proprio ad essere accondiscendenti. Provateci, o finirete a litigare con amici e famiglia per una minuzia.

SAGITTARIO

Almeno oggi non siate troppo esigenti con il vostro partner. Ha avuto giornate difficili e ha bisogno di sentirsi coccolato.

Italia verso una nuova stretta. Vaccino o guarigione per andare al lavoro: lockdown solo per i no vax

CAPRICORNO

Avete voglia di farvi un regalo di coppia speciale. Fate bene: ve lo meritate perché l’ultimo periodo che avete passato è stato faticoso.

ACQUARIO

Come festeggiare al meglio se non con la propria dolce metà? Per voi l’amore accompagnerà i festeggiamenti fino all’anno nuovo.

PESCI

La solita malinconia farà capolino nella vostra giornata. Ma nulla vi impedirà di essere sereni con la voglia di vivere una serata unica.



Oroscopo del Corriere: tutti i segni su amore, salute e soldi. Le previsioni di oggi giovedì 30 dicembre 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.