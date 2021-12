Pillola anti Covid, il farmaco che mette d'accordo anche i no vax: ma c'è l'incognita dei tempi

Christian Campigli 30 dicembre 2021 a

a

a

La soluzione che tutto il mondo aspetta. Che potrebbe rappresentare la luce in fondo al tunnel. La fine di un autentico incubo, chiamato pandemia. Un farmaco che, almeno in teoria, dovrebbe mettere tutti d'accordo. Anche i no vax più integralisti. O forse l'ennesima illusione di aver trovato una strada in discesa verso il monte più alto. La panacea di tutti i mali, il percorso senza ostacoli verso il ritorno alla normalità. Via libera dell'Aifa (l'agenzia italiana del farmaco) alla pillola anti covid Molnupiravir di Merck e all'antivirale Remdesivir nella terapia contro il virus.

L'annuncio di Pfizer: "Nostra pillola anti Covid efficace contro variante Omicron"

“La commissione tecnico scientifica dell'agenzia italiana del farmaco, nella seduta del 22 dicembre – si legge in una nota - ha autorizzato due antivirali, Molnupiravir e Remdesivir, per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per Covid-19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 gr ave”. Il farmaco Merck sarà distribuito alle Regioni già dal prossimo 4 gennaio. Il Molnupiravir - ricorda l'Aifa - è un antivirale orale, autorizzato per una distribuzione in condizioni di emergenza con decreto del ministero della salute del 26 novembre scorso, il cui utilizzo è indicato entro cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi. La durata del trattamento, che consiste nell'assunzione di quattro compresse da duecento milligrammi, due volte al giorno, è di cinque giorni. La determinazione relativa alle modalità di utilizzo è stata pubblicata il 29 dicembre sulla “Gazzetta Ufficiale” ed è efficace da oggi, 30 dicembre. Per la prescrizione del farmaco è previsto l'utilizzo di un registro di monitoraggio, che sarà presto accessibile online sul sito dell'agenzia.

Covid, Galli avverte: "Ci sono tutti i segnali per un'ondata di contagi dopo Natale"

Una piccola rivoluzione, che rischia di rimanere solo una meravigliosa illusione. Va detto che gli antivirali hanno un indubbio vantaggio: restano, almeno secondo gli studi condotti fin qui, efficaci anche contro le mutazioni del virus. Il vero problema è legato alla tempistica. Ovvero all'arrivo dei prodotti in Italia. C'è il rischio che i numeri non siano sufficienti e che il grosso delle consegne giunta nel nostro Paese verso marzo. Quando, secondo logica, il picco più alto della malattia e dei contagi dovrebbero essere sulla via della decrescita. Gli scienziati sottolineano con forza che la pillola anti Covid non sostituirà i vaccini. E avrà una logica diagnostica solo se somministrata a pazienti con sintomi lievi. Ma soprattutto, combatterà la malattia solo se verrà assunta non appena si manifesteranno i primi, lievi segnali. Una pillola che rappresenta una speranza. Quella di tornare ad una vita senza pandemia. Un percorso ancora lungo. E che, ad oggi, non prescinde dalla vaccinazione di massa e dall'uso pedissequo delle regole basilari, relative al distanziamento sociale.

Pillola anti Covid della Merck alle Regioni dal 4 gennaio, ecco modalità e durata del trattamento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.