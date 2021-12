Oroscopo del Corriere: tutti i segni su amore, salute e soldi. Le previsioni di oggi giovedì 30 dicembre 2021

29 dicembre 2021 a

L'Oroscopo del Corriere per oggi, giovedì 30 dicembre. Queste le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali su amore, salute e soldi.

ARIETE

A volte la strada da imboccare può essere non ancora definita. Lasciatevi guidare dall’istinto e procedete a piccoli passi. Arriverete alla meta.

TORO

In questi giorni vi aspetta una decisione importante da prendere. Confrontatevi con le persone a voi vicine e non sbaglierete.

GEMELLI

Una seconda opportunità va data a chi ha compreso l’errore e dimostra di voler migliorare. Altrimenti conviene dimenticare.

CANCRO

Prendere del tempo per sè è una scelta legittima. Non sentitevi in difetto se avete bisogno di riposo e maggiore pace, specialmente in questi giorni.

LEONE

Il vostro sogno di sempre si sta rivelando una delusione. Confrontatevi con qualcuno che vi possa aiutare a capirci qualcosa.

VERGINE

Trovate momenti di solitudine in cui fermarvi a fare pace con ciò che di voi non sopportate. Ne avrete grande giovamento!

BILANCIA

Smettete di pensare di non essere in grado di fare qualcosa e fidatevi di voi stessi. Ormai siete cresciuti, nessuno può fermarvi!

SCORPIONE

Questa sera fermatevi a riflettere e lasciate che le cose belle visitino il vostro cuore e la vostra mente. Vi sentirete rinascere.

SAGITTARIO

Cercate di custodire la serenità con cui vi siete svegliati questa mattina. Le preoccupazioni trovano la loro soluzione nella pace.

CAPRICORNO

Inutile piangersi addosso! Dovete solo ritrovare il vostro spirito combattivo! Siete brillanti e pieni di qualità, arriveranno incontri fortunati...

ACQUARIO

L’umore sta migliorando. Sarà che è la vostra stagione o sarà il freddo che vi permette di stare in casa senza risultare scorbutici.

PESCI

Basta rincorrere e farvi desiderare da persone che non vi considerano una priorità: imparate a valorizzarvi maggiormente!

