Covid e rischio fake news, quattro milioni e mezzo di italiani si informano solo sui social

Pietro De Leo 28 dicembre 2021 a

a

a

Affidabilità dei virologi, selezione delle fonti, dilagare delle fake news. Alcune indagini condotte sugli utenti dei media traccia un quadro approfondito su come gli italiani, e gli europei, si approvvigionano alle notizie negli anni del Covid. Una ricerca di Eurobarometro ha fissato al 61% la quota di cittadini dell’Unione che attribuisce credito ai virologi, ai medici e al personale sanitario.

Occupazione, notizie buone e cattive. I lavoratori autonomi devono sperare nella terza dose di vaccino anti Covid

Questa percentuale si dimezza quasi, scendendo al 32%, nel comparto no vax. Sempre nell’Ue, il 44% di cittadini basa le proprie scelte sulle comunicazioni dell’autorità sanitaria, percentuale che precipita al 12% nel campo dei no vax. Poi, uno spaccato importante emerge sugli strumenti. In questo caso, il 10% dei no vax assegna ampie quote di fiducia ai siti web per informarsi sui vaccini, e l’8% ai social network, a fronte del 5% del resto della popolazione. Il 41% dei no vax, invece, praticamente non si fida di nessuno, non giudicando affidabile alcun tipo di fonte informativa.

Far aumentare il tasso di crescita e no all'austerity, le sfide per cui Draghi deve restare a Palazzo Chigi

C’è poi un’indagine tutta italiana, del Censis. Secondo cui Facebook fa la parte del leone tra i social per il recepimento di informazione: circa 14 milioni e mezzo di italiani lo utilizzano per avere notizie, con quote che raggiungono il 41,2% tra i laureati. Il 12,6%, poi, recepisce le informazioni su Youtube, il 3% su Twitter. A sottolineare la preponderanza dei social nella dieta mediatica degli italiani, a prescindere peraltro dal titolo di studio. Effetto collaterale? Esistono 4 milioni e mezzo di concittadini che si informano soltanto sui social network e questo li rende più esposti alle fake news, che si rivelano particolarmente influenti sulle loro scelte di vita. Numeri e spaccati sociologici che dovrebbero sottolineare l’importanza di un confronto pubblico, e di una premura educativa, per rafforzare il ruolo dell’informazione nel senso proprio del termine.

Il rischio dell'Italia post pandemia, un cimitero di discoteche, hotel e ristoranti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.