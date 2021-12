Patuanelli, busta con polvere bianca e minacce di morte dai no vax: "Nessuno è indispensabile"

28 dicembre 2021 a

Il ministro Stefano Patuanelli, capodelegazione del M5S al Governo, ha ricevuto una busta con della polvere dentro - poi finita al vaglio dei vigili del fuoco - e contenente minacce di morte da ambienti no vax.

Dal ministero delle politiche agricole hanno smentito tuttavia che ci sia stata un’esplosione - voce circolata inizialmente - e hanno assicurato che, pertanto, non c’è alcun ferito. E' stato confermato invece la presenza nella busta con minacce di morte, "con messaggi riconducibili nei contenuti a istanze no vax, e una sostanza non identificata che prevede una analisi dei vigili del fuoco".

La busta recapitata al ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, contentente una polvere bianca, è stata aperta in serata dalla segretaria. All’interno conteneva il messaggio, di chiara ispirazione no vax, "morti per morti...o bucarsi o sospensione...tutti servono ma nessuno è indispensabile". E ancora "il buon Natale ha una sorpresa, guarda giù" con il disegno di alcune freccette che indicavano la polvere bianca. La sostanza è stata repertata e sarà analizzata dai vigili del fuoco. Sul caso indagano anche i carabinieri della compagnia Roma Centro. Solidarietà è stata espressa da tutto il mondo politico.

