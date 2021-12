Terremoto, scossa a Salsomaggiore: Magnitudo 3.3 della scala Richter

28 dicembre 2021 a

a

a

Un terremoto di Magnitudo 3.3 della scala Richter si è verificato martedì 28 dicembre in provincia di Piacenza, per l'esattezza a Salsomaggiore Terme. La scossa è stata avvertita in maniera chiara dalla popolazione, anche se l'epicentro era a 33 chilometri circa. Non si segnalano, almeno per il momento, danni a persone o cose.

Terremoto, serie di scosse a Catania: la più forte di Magnitudo 4.3 della scala Richter

I vigili del fuoco sono sul posto per effettuare ovviamente gli accertamenti del caso. Giovedì 23 dicembre invece una scossa di terremoto di Magnitudo 4.3 della scala Richter era stata registrata dall'Ingv alle 22,33 di giovedì 23 dicembre nel Catanese, per l'esattezza a Motta Sant'Anastasia, con epicentro a una profondità di 11 chilometri. L'evento era stato nettamente avvertito a Catania e provincia. Segnalazioni sono arrivate anche dalle province di Siracusa e Ragusa. Nella stessa zona erano già state localizzati, altri cinque sismi di Magnitudo compresa tra 2.4 e 3.3. Dopo la scossa principale di Magnitudo 4.3, si sono verificati invece altri sei eventi sismici, di Magnitudo stavolta compresa tra 2.2 e 2.8 della scala Richter.

Terremoto, in mattinata scossa avvertita a Gubbio: magnitudo 2,4

​

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.