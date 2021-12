Covid, record di contagi e morti: 78.313 nuovi casi e 202 vittime. Tasso di positività al 7,5%

28 dicembre 2021 a

Contagi sempre più in aumento in Italia. Sono 78.313 i nuovi casi di Covid e 202 morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio diffusi nel bollettino di martedì 28 dicembre. Sono i dati più alti della quarta ondata della pandemia. Record anche per il numero dei tamponi effettuati, 1.034.677 tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore, per un tasso di positività (rapporto tra numero di positivi e tamponi effettuati) pari al 7,5%.

I 78.313 nuovi casi di Covid 19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, sono in rialzo rispetto ai 30.810 di lunedì 27, per un totale di 5.756.412 dall’inizio dell'emergenza. Il dato complessivo delle vittime è di 136.955 sempre dall’inizio dell’epidemia. Questo appunto quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I tamponi effettuati sono stati 1.034.677 contro i 343.968 del giorno precedente, con un rapporto tamponi-positivi che scende al 7,6 per cento dall’8,9 per cento di ieri.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.145, 19 in più rispetto a lunedì 27 dicembre. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.234 (+366). I dimessi e guariti sono 16.746, per un totale di 5.020.601 dall’inizio della pandemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Lombardia (28.795), Piemonte (7.933) e Veneto (7.403).

