Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi mercoledì 29 dicembre 2021: amore, salute e soldi per tutti i segni

L'Oroscopo del Corriere per oggi, mercoledì 29 dicembre. Queste le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali su amore, salute e soldi.

ARIETE

Nonostante una mattinata un po’ fiacca, riuscirete a portare a casa la giornata. In serata, però, dovreste proprio dedicarvi al riposo!

TORO

Essere contrariati fa venire le rughe. Toglietevi quel broncio e rimboccatevi le maniche! Se qualcosa non va, solo voi potete migliorarla.

GEMELLI

Chi è in coppia dovrà fare i conti con qualche incomprensione. Non è detto che il partner sia disposto ad accettare le vostre condizioni.

CANCRO

Alcune incomprensioni potrebbero farvi vivere male la giornata, sia al lavoro che in casa. Domani potrete tirare un respiro di sollievo.

LEONE

La fortuna non può essere sempre dalla vostra parte. Quando non avete il suo supporto non vi resta che contare solamente sulle vostre forze.

VERGINE

Rinasce la passione. Non con con il compagno di sempre, però. Qualcuno del passato tornerà a “incendiarvi”. Nuove proposte per i single.

BILANCIA

Vi aspetta una bellaserata in compagnia dei vostri amici. Dopo una giornata di lavoro un po’ di spensieratezza è proprio quello che ci vuole.

SCORPIONE

Cercate di iniziare questa giornata con uno spirito positivo. Non dovete essere troppo duri con voi stessi per un errore che avete fatto.

SAGITTARIO

Cercate di evitare tutte le domande scomode, in questo modo non sarete costretti a rispondere ed il vostro umore vi ringrazierà.

CAPRICORNO

In questa giornata la vostra pazienza verrà messa a dura prova dagli eventi. cercate di affrontare ogni cosa con la giusta tranquillità.

ACQUARIO

Vi troverete a prendere delle decisioni molto contrastanti rispetto a quelle dei giorni scorsi. Riflettete bene sul da farsi.

PESCI

Se vi sentite stanchi, provatea rinunciare a qualche attività. Non siete indistruttibili e non potete stressare il vostro corpo ancora a lungo.

