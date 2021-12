Brunetta a Norcia: "Punto al super green pass a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato"

28 dicembre 2021 a

Il Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta, è intervenuto su diversi argomenti durante la visita a Norcia, in Umbria, martedì 28 dicembre. "Veniamo da una storia di successo, quella del green pass e del super green pass - ha sottolineato -. Ora dobbiamo accelerare sulle terze dosi. Ciò a cui io aspiro è applicare il super green pass a tutto il mondo del lavoro, pubblico, privato e autonomo".

Brunetta ha quindi spiegato che mercoledì 29 dicembre in Consiglio dei ministri, "dobbiamo affinare i meccanismi di quarantena. Nessuno ha la soluzione in tasca, il Cts e i ministri guardano i dati e poi prendono le decisioni. Il modello Italia è un modello di successo", ha detto.

Quanto all’esperienza di governo con il premier Draghi, il ministro ha ribadito: "Questi dieci mesi sono stati dieci mesi esaltanti per me, per tutti i miei colleghi e per il Paese, che ha raggiunto livelli di crescita straordinari, al 6,2-6,3%, e ha rappresentato un modello per il contrasto alla pandemia, guadagnandosi il plauso dell’Europa e la fiducia degli investitori. Mi sento onorato di aver partecipato e di partecipare a questo Governo", ha concluso.

