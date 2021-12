Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi martedì 28 dicembre 2021: amore, salute e soldi per tutti i segni

27 dicembre 2021 a

a

a

L'Oroscopo del Corriere per oggi, martedì 28 dicembre. Queste le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali su amore, salute e soldi.

ARIETE

Non dovete agire solamente per accontentare gli altri. Chi vi apprezza conosce il vostro valore e vorrebbe vedervi felici per davvero.

TORO

Avete un po’ la testa tra le nuvole a causa dei tanti impegni e appuntamenti. Magari arriverà l’amore a scombussolare i piani!

GEMELLI

Una persona che giudica, anziché provare a capire le vostre ragio- ni, non è un vero amico; cominciate a prendere le distanze.

Nostradamus, terribili profezie per il 2022. Una fa paura anche all'Italia: cosa succederà



CANCRO

A volte è necessaria una piccola evasione per ritrovare la carica e le energie. Non precludetevi questa opportunità, ne avete bisogno.

LEONE

Accontentare tutti è sempre difficile. Per una volta, provate a domandarvi cosa per voi potrebbe fare veramente la differenza per essere felici.

VERGINE

Con il partner state vivendo un periodo di assoluta armonia e complicità. I sentimenti evolvono e si rafforzano sempre di più.

BILANCIA

La vostra passione per la lettura è ormai assopita da tempo. Forse è arrivato il momento di risvegliarla con qualche libro interessante.

Chiara Ferragni e Fedez: "Test ogni giorno, oggi positivi al molecolare. Noi asintomatici, i bambini negativi"



SCORPIONE

Anelate una giornata di totale benessere. Forse non sarà oggi ma arriverà molto presto, iniziate a pianificarla nei minimi dettagli.

SAGITTARIO

Immergetevi in qualunque cosa vi possa ispirare per migliorare la vostra vena creativa. Oggi vi potrebbe tornare utile sul lavoro.

CAPRICORNO

Siete molto bravi a dare consigli in fatto di sentimenti ai vostri amici. Quando è il vostro turno, però, siete un po’ impacciati... ascoltatevi!

ACQUARIO

Nella vostra testa c’è un nome che vi distrae dalla routine quotidiana. Sarà l’amore che bussa alla porta, non lasciatelo attendere!

PESCI

Vi sentite un po’ demoralizzati dai successi altrui e non riuscite a non essere un po’ invidiosi. Rimboccatevi le maniche e vedrete che sorriderete.

Jovanotti positivo al Covid, "non è che i tamponi rapidi siano così efficaci..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.