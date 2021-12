Mascherine FFp2, cosa succederà agli studenti alla riapertura delle scuole a gennaio

26 dicembre 2021 a

a

a

Gli studenti potranno continuare a usare le mascherine chirurgiche a scuola al rientro dalle vacanze di Natale. Non ci sarà alcun obbligo di utilizzo delle mascherine FFp2, come invece previsto dal 25 dicembre per cinema, teatri, locali di intrattenimento e assimilati (come i musei), stadi, eventi sportivi, mezzi di trasporto a lunga percorrenza, mezzi pubblici locali. Lo ha chiarito sul Corriere della Sera la struttura commissariale all’emergenza del governo *dopo che si era diffusa la notizia che anche nelle scuole sarebbero state obbligatorie* le mascherine che proteggono sia in uscita che in entrata.

Il report dell'Iss: "Il 26% dei casi in età scolare, la metà tra i 5 e gli 11 anni"

In realtà il decreto legge, pubblicato il 24 dicembre in Gazzetta Ufficiale, in materia di "proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia"prevede solo che la struttura commissariale dovrà fornire mascherine FFp2 e FFp3 al personale scolastico delle scuole dell’infanzia e di quegli istituti dove ci sono alunni esentati dall’utilizzo dei dispositivi di protezione. Nessun obbligo o indicazione per quanto riguarda gli studenti.

Covid, altri 24.883 nuovi casi con 217.052 tamponi: tasso positività all'11,5%

Percheé si stabilisce, facendo riferimento a un comma del precedente decreto del 6 agosto 2021 (comma che però va letto solo nella lettera «a-bis» e non nella lettera «a» che parla delle mascherine per gli studenti) che il commissario provvede alla fornitura dei dispositivi "al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie".

Jovanotti positivo al Covid, "non è che i tamponi rapidi siano così efficaci..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.