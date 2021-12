Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi lunedì 27 dicembre 2021: amore, salute e soldi per tutti i segni

26 dicembre 2021 a

L'Oroscopo del Corriere per oggi, lunedì 27 dicembre. Queste le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali su amore, salute e soldi.

ARIETE

Continuate ad affrontare le vostre giornate con la stessa energia e forte positività che vi ha contraddistinto in questi giorni di festa.

TORO

Lavorate di più sulle vostre intuizioni, poiché potrebbero essere fondamentali in questo periodo così denso di cambiamenti.

GEMELLI

Anche se state attraversando un momento difficile, non abbiate paura di affrontare il futuro con ottimismo. Ci saranno novità.

CANCRO

Il rapporto con il partner non sta attraversando un periodo particolarmente felice. Cercate di fare del vostro meglio per cambiare le cose.

LEONE

Avrete qualche pensiero in più a fine serata, per via delle enormi responsabilità che volete prendervi e che vi sono già state accordate.

VERGINE

Mantenete un certo contegno in questa giornata, poiché potreste incontrare persone con le quali varrà la pena spendere più tempo.

BILANCIA

A volte discutere può fare bene, l’importante è non lasciarsi sopraffare dalla rabbia e arrivare allo scontro. Provate a rilassarvi!

SCORPIONE

Siete più lunatici del solito. Ci sono alcuni pensieri che occupano la vostra mente già da un po’. Provate a fare chiarezza con voi stessi.

SAGITTARIO

Se vi siete innamorati è inutile nasconderlo, anche perché si vede dai vostri occhi. Lasciatevi andare e godetevi queste sensazioni.

CAPRICORNO

La passionalità che vi contraddistingue ultimamente è scemata un po’. Chiedetevi se non sia il caso di rivedere il vostro rapporto di coppia...

ACQUARIO

Se le cose non vanno come desiderate sta a voi provare a cambiarle. Provate a parlarne con la vostra dolce metà, non può che fare bene.

PESCI

Giornata fortunata per chi è alle prese con un nuovo lavoro. Le persone al vostro fianco si accorgeranno della validità delle vostre idee.

