Far aumentare il tasso di crescita e no all'austerity, le sfide per cui Draghi deve restare a Palazzo Chigi

Tutti presi dal romanzo Quirinale, mercoledì 22 dicembre della conferenza stampa di Mario Draghi è passata in rilevanza soltanto la parte che è stata letta come un’autocandidatura al Colle. Eppure, al di là del risiko estenuante su volti e nomi per il Colle, ci sono stati altri momenti importanti che definiscono l’agenda politica del premier, sia nel caso in cui lui continui la sua opera, sia che il ruolo spetti a qualcun altro. In ogni caso, si tratta di pilastri programmatici su cui è opportuno riflettere. Il primo è quello sul patto di stabilità. Il suo ritorno d’applicazione, con tutte le clausole ammesse, costituisce il potenziale ritorno del derby tra rigoristi e artefici della flessibilità, un braccio di ferro che si è giocato anche in sede di definizione del Recovery Fund (ma lì governava Conte).

Su questo argomento, Draghi ha mostrato sicurezza: “La visione critica” di quelle regole “trova un consenso quasi generale. L’Italia è in buona posizione per far sentire la propria voce” Poi ha aggiunto: “La discussione con la Commissione è appena iniziata e durerà nel 2022, è importante arrivare ad un nuovo consenso su questo. Le regole fiscali servono, ma occorre che siano ragionevoli e non dannose come quelle che avevamo prima”. Poi, il Presidente del consiglio ha affermato che occorre arrivare ad un accordo il prima possibile. Per comprendere il peso di queste parole, occorre andare all’agenda degli ultimi giorni, che ha visto l’incontro con il neo-cancelliere tedesco Scholz. Quest’ultimo è un esponente non rigorista, tuttavia governa con i liberali, il cui leader, piazzato alle finanze, al contrario lo è. E l’eventuale cambio di rotta della Germania nel confronto sulle regole era una preoccupazione alla vigilia del nuovo governo. Sul punto, almeno, pare si possa tirare un sospiro di sollievo, per quanto la partita in ogni caso non sarà facile. Altro tema, poi, è quello della crescita.

Nel suo incontro con i giornalisti, Draghi ha sottolineato che il rapporto debito-Pil scende solo con una grande crescita, e che l’Esecutivo resta “pronto a sostenere l’economia in caso di rallentamento. La sfida principale resta far aumentare il tasso di crescita nel lungo periodo e risolvere le debolezze strutturali a partire dalle disuguaglianze”. Anche questo segna l’estraneità rispetto a qualsiasi tentazione d’austerity e l’impostazione espansiva della politica economica. Una ragione in più, non da poco, per auspicare la permanenza di Draghi a Palazzo Chigi. In ogni caso si tratta di due obiettivi programmatici (in campo europeo e in campo nazionale) che soprattutto il centrodestra, qualora si andasse a scadenza anticipata della legislatura, deve prepararsi a raccogliere.

