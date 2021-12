Covid, record assoluto di contagi nel 2021: 44.595 nuovi casi e 168 morti. Tasso di positività al 4,9%

23 dicembre 2021 a

Continuano ad aumentare i contagi da Covid in Italia. Sono infatti 44.595 i nuovi casi di Covid 19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in deciso rialzo rispetto ai 36.293 di mercoledì 21, per un totale di 5.517.054 dall’inizio della pandemia.

Si registrano 168 morti, contro le 146 di mercoledì, per un totale di 136.245 sempre dall’inizio dell'emergenza. Questo quanto riportato giovedì 23 dicembre dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese. Gli attualmente positivi sono in tutto 430.029. I tamponi effettuati sono 901.450, contro i 779.303 del giorno precedente, con un rapporto tamponi-positivi (tasso di positività) che si attesta al 4,9 per cento, contro il 4,7 per cento della giornata di mercoledì.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.023, 13 in più rispetto alle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.745, 191 in più. I dimessi e guariti sono 17.117, per un totale di 4.950.780 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Lombardia (12.913), Veneto (5.023) e Piemonte (4.304).

