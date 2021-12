Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi sabato 25 dicembre 2021: amore, salute e soldi per tutti i segni

24 dicembre 2021 a

L'Oroscopo del Corriere per oggi, sabato 25 dicembre. Queste le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali su amore, salute e soldi.

ARIETE

Se avete bisogno di tempo per restare da soli a riflettere prendetevelo pure, ma non esagerate: a volte bisogna anche condividere...

TORO

Lungo la vostra vita avete incontrato tante persone che non meritavano la vostra attenzione. D’ora in poi, però, cambiate tattica.

GEMELLI

Quando i dubbi vi assalgono, arrivano anche le vostre certezze. La prima tra tutte è che siete forti. Questo vi porterà lontano...

CANCRO

Cercate di uscire da un periodo di difficoltà di coppia. Credete di più nelle buone intenzioni dell’altro, soprattutto oggi che è Natale.

LEONE

Se cercate approvazione, è la volta buona che potreste trovarla. In realtà il segreto è solamente credere in voi e tutto andrà per il verso giusto!

VERGINE

“A caval donato, non si guarda in bocca”. Ma uno dei regali che avete ricevuto oggi proprio non vi va giù, e bisogna bisogna risolvere la questione.

BILANCIA

Tutto ciò che vi rimanda al passato e vi si presenta in questi giorni, sarà un punto debole per voi. Lasciate andare i ricordi e andate oltre.

SCORPIONE

Alcune persone si stanno approffittando del vostro carattere diplomatico. Sappiate riconoscere quando è il momento di dare un netto taglio.

SAGITTARIO

Avete bisogno di riflettere un po' di più su alcune dinamiche. Forse quello che proprio vi manca ora è un po' di calma in generale.

CAPRICORNO

Qualcuno vi vorrebbe incontrare, ma non è una buona idea. Siete poco predisposti e rischiereste di peggiorare una situazione non facile.

ACQUARIO

Volete arrivare a qual- cosa ma non avete i mezzi. Invece di avvilirvi, credeteci di più e cercate delle soluzioni che vi possano aiutare.

PESCI

Per seguire un vostro progetto, avete messo a repentaglio alcuni dei vostri rapporti. Ora dovete pensare a rimettere insieme tutti i pezzi.

