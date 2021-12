Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi venerdì 24 dicembre 2021: amore, salute e soldi per tutti i segni

23 dicembre 2021 a

a

a

L'Oroscopo del Corriere per oggi, venerdì 24 dicembre. Queste le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali su amore, salute e soldi.

ARIETE

Oggi accusate una certa stanchezza e avreste voglia di passare la giornata sul divano. Alzatevi e date retta a chi non vedete da tanto.

TORO

Se avete litigato con la persona amata, non pensate che sia il momento di seppellire l’ascia di guerra? Il romanticismo vi attende...

GEMELLI

La fortuna vi sorride. Forse c’è un regalo che aspettavate da tanto tempo... aspettate e troverete una sopresa inaspettata.

La notte di Natale su Rai 1: Nella memoria di Giovanni Paolo II. Conduce Eleonora Daniele. Tra gli ospiti anche Arisa



CANCRO

Avete energia da vendere: nuove avventure vi attendono e con loro nuove sfide. Rimboccatevi le maniche: è il momento di agire!

LEONE

Questa sera potrebbe essere il momento giusto per dedicare del tempo agli amici che avete trascurato ultimamente. Divertitevi!

VERGINE

Le giornate in famiglia non vi stancano mai, ma forse passare del tempo anche con gli amici non vi farà male. Uscite e passate una serata fuori!

BILANCIA

Se avete voglia di passare una giornata non convenzionale, provate a proporre qualcosa di nuovo ai vostri cari... vi ascolteranno!

Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi giovedì 23 dicembre 2021 per tutti i segni. Amore, salute e soldi



SCORPIONE

Ultimamente la vostra mente è rimasta concentrata solo sul lavoro. Oggi non avete scelta: dedicatevi alla famiglia e agli amici.

SAGITTARIO

Avete voglia di essere coccolati dalla persona che amate. Sarete accontentati: avete proprio bisogno di qualche attenzione in più.

CAPRICORNO

Mentre tutti sono concentrati sugli ultimi regali, voi avete la testa tra le nuvole. Perché non pensate a essere felici e a godervi il momento?

ACQUARIO

Lo spirito natalizio sembra mettervi in agitazione. Siete troppo preoccupati che qualcosa possa andare storto.

PESCI

Vi siete alzati pieni di energia e gioia. Dopo giorni faticosi è il momento per voi di sfoderare l’allegria e passare una bella giornata!

Drupi, chi è la moglie Dorina Dato: a lei ha dedicato Piccola e fragile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.