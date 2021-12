Meteo, Natale con pioggia e vento. Neve sopra i 1.300 metri

23 dicembre 2021 a

Addio all'alta pressione, in Italia tra poche ore - in concomitanza con la vigilia, il Natale e Santo Stefano - il tempo inizierà a peggiorare andando incontro a tre perturbazioni. La prima, nel pomeriggio del 24 dicembre 2021, bagnerà la Toscana, la Liguria e poi Lombardia e Nord Est. Il giorno di Natale pioggia e vento anche in Umbria, Marche e Sardegna. Una seconda perturbazione arriverà nel giorno di Santo Stefano, simile alla precedente, la terza dal Nord Est partirà per attraversara le regioni centrali sino alla Campania. Le temperature però saranno lievemente in aumento e per questo la neve cadrà sugli Appennini solo sopra i 1700 metri. Mentre sulle Alpi sopra i 1300 metri.

Nello specifico, domani venerdì 24 dicembre al Nord cielo coperto, piogge in Liguria, entro sera deboli pure su Lombardia e Nordest. Al Centro: instabile con piogge sulla Toscana, deboli su Umbria, Lazio e Marche. Al Sud: bel tempo prevalente. A Natale, sabato 25 dicembre, al Nord piogge su Lombardia, Liguria e Nordest, specie al mattino. Al Centro maltempo su regioni tirreniche, Umbria e Marche. Al Sud: peggiora leggermente in Campania, soleggiato altrove. A Santo Stefano, domenica 26 dicembre, ma anche lunedì.

