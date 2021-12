Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi giovedì 23 dicembre 2021

22 dicembre 2021 a

L'Oroscopo del Corriere per oggi, giovedì 23 dicembre. Queste le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

ARIETE

In questa giornata la gelosia vi renderà più intrattabili e scontrosi del solito. Siate più obiettivi: il vostro amore ha occhi solo per voi...

TORO

Se un pensiero vi tormenta, è il caso di scavare alla radice del problema. Parlare con una persona cara vi aiuterà sicuramente.

GEMELLI

L’amore finalmente va a gonfie vele, riportando un po’ di serenità nella vostra vita. Ora occhio a non ricadere nei soliti errori del passato.

CANCRO

L’atmosfera magica che precede il Natale vi mette di buonumore. Oggi passerete il tempo a fissare incantati le vetrine abbellite dei negozi.

LEONE

La competizione può essere un ottimo stimolo per voi. Guardate il lato positivo e concentratevi per dimostrare di essere i migliori.

VERGINE

Siete soddisfatti dei risultati che avete ottenuto sul lavoro. Ora però non adagiatevi sugli allori e continuate ad impegnarvi.

BILANCIA

Il freddo non impedirà una pausa pranzo in solitaria che sarà l’occasione per riflettere un po’ sull’anno che si avvia alla conclusione.

SCORPIONE

Prendete di petto una situazione che non vi lascia tranquilli: oggi finalmente può essere il giorno giusto per risolverla una volta per tutte.

SAGITTARIO

Gli impegni pre festivi vi hanno allontanato dal partner. Organizzate una gita fuori porta insieme nei prossimi giorni per recuperare.

CAPRICORNO

Una passeggiata ai mercatini natalizi della vostra città è l’ideale per rilassarsi e trovare l’ispirazione per ultimare le decorazioni di casa.

ACQUARIO

Vi sentite un po’giù, ma oggi avete l’occasione per ricontattare amici che non vedete da tempo. Brindare assieme vi farà tornare il sorriso.

PESCI

Vi ostinate ad alzare muri che andrebbero abbattuti. Fate attenzione perché prima o poi gli altri si stancheranno del vostro immobilismo.





