Covid, 30.798 nuovi casi: mai così tanti nel 2021. Altri 153 morti, tasso di positività in calo al 3,6%

Il dato più alto del 2021. Per trovare più di 30mila contagi in un solo giorno bisogna tornare infatti al novembre del 2020. Si fa preoccupante quindi l'aumento dei contagi da Covid in Italia. Sono 30.798 i nuovi casi di Covid 19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in rialzo rispetto ai 16.213 di lunedì 20, per un totale di 5.436.143 dall’inizio della pandemia. Si registrano 153 morti, contro le 137 del giorno precedente, per un totale di 135.931 sempre dall’inizio dell'emergenza.

Questo quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute di martedì 21 dicembre sulla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese. Gli attualmente positivi sono in tutto 384.144. I tamponi effettuati sono 851.865, contro i 337.222 di lunedì 20, con un rapporto tamponi-positivi (indice di positività) che si attesta al 3,6 per cento, in calo rispetto al 4,8 per cento del giorno precedente. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.012, 25 in più nelle ultime 24 ore.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.393, 305 in più rispetto a ieri. I dimessi e guariti sono 16.189, per un totale di 4.916.068 dall’inizio della pandemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Lombardia (8.292), Veneto (4.716) e Piemonte (3.218).

