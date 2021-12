Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi martedì 21 dicembre 2021

20 dicembre 2021 a

L'Oroscopo del Corriere per oggi, lunedì 20 dicembre. Queste le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

ARIETE

Vi basta poco per sentirvi bene e lo dimostrerete oggi quando anche un semplice caffè in compagnia vi farà risollevare il morale.

TORO

Nel pomeriggio evitate situazioni che vi possono causare tanto stress. Se avete bisogno di una mano non esitate a chiederla.

GEMELLI

La parola calma non fa per voi, soprattutto in amore. Tuttavia è meglio rallentare se uscite da una storia che vi ha procurato molto dolore.

CANCRO

Questa giornata si presenterà lunga e noiosa, ma si riaccenderà verso sera grazie alle coccole del partner. Cosa volete di più?

LEONE

Occhio agli eccessi a tavola perché sono in agguato le maniglie dell’amore. Meglio quindi riprendere una dieta equilibrata.

VERGINE

Vi sentite forti, sicuri e soprattutto sereni. La voglia di fare non vi manca e nemmeno le idee che non vedete l’ora di mettere a frutto.

BILANCIA

Usate la diplomazia per risolvere un piccolo litigio tra parenti. Se almeno voi starete tranquilli la situazione si risolverà in fretta.

SCORPIONE

Oggi vi sentirete un po’ scossi perché il partner, durante un litigio, vi ha ferito senza volerlo. Chiarite la situazione il prima possibile.

SAGITTARIO

Molti di voi sono estremamente carichi e con la voglia di dedicarsi a nuovi progetti. Spinti dalla creatività, troverete ottime idee.

CAPRICORNO

Giornata all’insegna della passione e delle coccole. Il partner vi sta riempiendo di emozioni e vorrebbe non lasciarvi mai andare via.

ACQUARIO

Siete annoiati e poco ricettivi. Avete voglia di distrarvi, ma al momento non sapete cosa fare in quanto vi sentite privi di idee.

PESCI

Ci sono momenti in cui vorreste mollare ogni cosa e andare lontano. Se non fosse possibile organizzate anche una semplice gita fuoriporta.

