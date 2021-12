Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi lunedì 20 dicembre 2021: amore, salute e soldi per tutti i segni

19 dicembre 2021 a

L'Oroscopo del Corriere per oggi, lunedì 20 dicembre. Queste le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali su amore, salute e soldi.

ARIETE

Siete dei bravissimi ascoltatori ma cercate di non farvi carico dei pesi altrui altrimenti finirete per non riuscire più a gestire nemmeno i vostri.

TORO

Un po’ di atmosfera magica è ciò che ci vuole per dare nuova linfa al vostro rapporto. Le sorprese sono sempre ben accette!

GEMELLI

Il vento fresco e pungente di dicembre vi dà nuova energia, la carica giusta per portare a termine ogni compito in sospeso.

CANCRO

Quando qualcosa non va come volete, tendete a chiudervi in voi stessi e a non parlarne con nessuno. Combattete questa tendenza...

LEONE

Quando vi impuntate su qualcosa, nulla riesce a farvi cambiare idea. Qualcuno, però, sa che tasti toccare per ammorbidirvi...

VERGINE

In questi giorni vi sentite un po’ spaesati. Sarà forse l’atmosfera festiva che inizia e porta con sè tanti progetti su cui investire?

BILANCIA

I cambiamenti non vi hanno mai spaventato tanto come adesso. Ma non era da una vita che aspettavate questo momento?

SCORPIONE

I conflitti che vivete sul lavoro vi portano a fare scelte impulsive. Forse è il momento di andare più a fondo in alcune dinamiche.

SAGITTARIO

Avete guadagnato la vostra indipendenza, ma per essere davvero responsabili dovete compiere ancora alcuni passi importanti.

CAPRICORNO

Una volta nella vostra vita potreste pur rompere gli schemi, non credete? Il controllo, in alcune situazioni, non è sempre il miglior alleato.

ACQUARIO

Non vi rendete conto che potreste godervi molto di più la vita. Provate a “sentire col cuore” tutte le piccole cose belle, senza pensare troppo.

PESCI

Per oggi cercate di tenere a freno la rabbia: dare in escandescenze non vi aiuterà a risolvere i problemi che oggi vi trovate ad affrontare.

