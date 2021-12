Covid, 24.259 nuovi casi e 97 morti: in aumento tasso di positività a 4,28%. Su anche ricoveri e terapie intensive

19 dicembre 2021 a

In calo i nuovi contagi e morti, in aumento però il tasso di positività per via di un numero di tamponi effettuati più bassi rispetto ai giorni scorsi. Questo in sintesi il contenuto del bollettino diffuso dal Ministero della Salute domenica 19 dicembre. Sono 24.259 (sabato erano stati 28.064) i nuovi casi positivi al Covid e 97 (nel giorno precedente 123) i morti in 24 ore. Questo appunto quanto riportato nel bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Domenica 19 dicembre sono stati 566.300 i tamponi effettuati per un tasso di positività al 4,28%. Ancora: 7.726 i ricoverati (+150 da sabato), 966 in terapia intensiva (+13) con 78 ingressi in 24 ore. Sale anche il numero dei guariti: +9.403 per un totale di 4.891.239 da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono in tutto 362.275. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Lombardia (5.397), Veneto (3.442) ed Emilia Romagna (2.500).

