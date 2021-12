Procuratore di Firenze Creazzo punito dal Csm, molestò una collega in hotel: perde due mesi di anzianità

18 dicembre 2021 a

Sanzione della perdita di anzianità di due mesi per il procuratore di Firenze, Giuseppe Creazzo. Così ha disposto la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nell’ambito del procedimento avviato a suo carico per le molestie ai danni di una collega, la pm di Palermo, Alessia Sinatra, in un albergo di Roma nel 2015. La decisione è stata assunta dopo una serie di udienze, iniziate lo scorso maggio, che si sono svolte tutte a porte chiuse. Il collegio disciplinare ha sanzionato Creazzo per uno dei capi di incolpazione formulati dalla procura generale della Cassazione, le avance alla collega (il magistrato avrebbe così "leso la propria immagine e il prestigio dell’intera magistratura", si legge nel capo di imputazione), ma lo ha assolto, escludendo l’addebito, per l’altro, relativo alla "violazione del dovere di correttezza ed equilibrio" per il "comportamento gravemente scorretto" nei confronti della pm.

"Si tratta di una sentenza ingiusta perché sono innocente, è una decisione conforme alla condanna mediatica che avevo già subito allo scoppiare della notizia. Farò ricorso per Cassazione, dove confido che potrò avere finalmente giustizia" sottolinea il procuratore di Firenze, riferendosi a quanto deciso dalla sezione disciplinare del Csm.

Creazzo, 66 anni, in magistratura dal 1984, ha iniziato da sostituto procuratore a Enna dove è rimasto fino al 1989, quando è stato trasferito a Reggio Calabria, prima come sostituto procuratore presso la Pretura, poi come giudice presso il Tribunale e ancora come consigliere alla Corte d’Appello e infine come sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il tribunale, dove ha fatto parte della Direzione Distrettuale Antimafia. Nel luglio 2006 è stato chiamato al Ministero della Giustizia e nominato vice capo dell’Ufficio Legislativo. Nel marzo 2009 gli è stato conferito dal Consiglio Superiore della Magistratura l’incarico di procuratore della Repubblica di Palmi. Dal giugno 2014 è Procuratore della Repubblica di Firenze.

