Oroscopo del Corriere, le previsioni: tutti i segni zodiacali di oggi domenica 19 dicembre 2021

L'Oroscopo del Corriere per oggi, domenica 19 dicembre. Queste le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali su amore, salute e soldi.

ARIETE

Oggi qualche piccola litigata con il partner vi metterà di malumore. Cercate di chiarirvi subito e creare un clima sereno per passare una buona domenica.

TORO

Se vi manca una persona forse dovreste essere voi a fare di tutto per riavvicinarvi, invece di aspettare che sia prima lei a muoversi.

GEMELLI

Sicuramente potrete prendere spunti interessanti da alcune persone, ma continuate a pensare sempre con la vostra testa.

CANCRO

Non portatevi il lavoro a casa anche nel weekend. Cercate di riposarvi e passare del tempo con le persone che amate. Vi ricaricherete di energie.

LEONE

Non c’è bisogno di essere sempre al centro dell’attenzione, specialmente se vi rendete ridicoli nel raggiungere quello che volete.

VERGINE

Cercate di passare più tempo con la vostra famiglia, specialmente nei momenti liberi. Ultimamente, infatti, l’avete trascurata troppo.

BILANCIA

Spesso siete davvero imperscrutabili. La vostra calma è una virtù importante, ma a volte rischiate di risultare freddi.

SCORPIONE

La pazienza è uno dei vostri migliori pregi. Oggi, però, un piccolo diverbio potrebbe rischiare davvero di farvi perdere le staffe.

SAGITTARIO

Le vostre energie non sono proprio al massimo in questi giorni. Fortunatamente oggi arriverà una bella soddisfazione a tirarvi su.

CAPRICORNO

Le vostre attenzioni sono state dirette fin troppo alle persone che vi sono accanto. In questa giornata cercate di allentare un po’ la presa.

ACQUARIO

Il rapporto con il partner procede a gonfie vele, grazie ad una rinnovata complicità. Continuate ad alimentare questa relazione.

PESCI

In questa giornata potrete finalmente porre fine a tutte le difficoltà che vi siete creati da soli, ma soprattutto senza l’aiuto di nessuno altro.

