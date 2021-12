Terremoto nel Bergamasco, Magnitudo di 4.4 della scala Richter: scossa avvertita anche a Milano

18 dicembre 2021 a

Paura nel Bergamasco. Una scossa di terremoto di magnitudo tra 4.3 e 4.8 della scala Richter è stata registrata alle 11,34 di sabato 18 dicembre in provincia di Bergamo. Questa la stima provvisoria che riporta l’Ingv su twitter. Il terremoto è stato avvertito anche a Milano.

Per il momento tuttavia non ci sono state segnalazioni di danni o richieste di soccorso ai vigili del fuoco. La scossa si è verificata a 26 chilometri di profondità, con epicentro a Bonate Sotto (in provincia di Bergamo), è avvenuto appunto alle 11,34. E' stato avvertito in tutta la Lombardia. Numerose le testimonianze su Twitter: "Sembrava di stare sulle montagne russe", "E' volato il mouse del pc", "Mai sentita una cosa simile", "E' tremato tutto", alcune delle testimonianze. Molte le persone che sono scese in strada.

