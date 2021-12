Reddito di cittadinanza, percezioni illecite per oltre 233.000 euro: 34 persone nel mirino

18 dicembre 2021 a

Ancora una truffa scoperta sul reddito di cittadinanza. I finanzieri del comando Provinciale di Trieste, dall’inizio dell’anno, in seguito ai controlli effettuati nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria volte alla tutela della spesa pubblica nazionale e in collaborazione con gli uffici dell’Inps, hanno individuato 34 soggetti ritenuti responsabili di aver percepito illecitamente benefici economici per un importo complessivo di oltre 233.000 euro. In particolare, le attività di controllo svolte dai militari hanno riguardato la verifica del possesso dei requisiti oggettivi-reddituali e patrimoniali, e soggettivi dei beneficiari, tra i quali un Isee inferiore a 9.360 euro, l’assenza di misure cautelari pendenti, la residenza nel territorio italiano per un periodo minimo di 10 anni.

Le principali presunte irregolarità riscontrate hanno riguardato l’omessa indicazione nelle dichiarazioni sostitutive uniche di possidenze mobiliari/immobiliari o della pendenza di misure cautelari personali, ma non sono state riscontrate particolari fenomenologie e/o centrali di committenza truffaldine. I soggetti che si ritiene abbiano indebitamente percepito il reddito di cittadinanza sono stati quindi denunciati alla procura. Oltre alla denuncia, i percettori del sussidio sono stati segnalati all’Inps per l’eventuale revoca o sospensione del contributo e per il recupero delle somme già erogate, superiori a 233.000 euro, e per il blocco dei contributi richiesti, ma non ancora erogati.

Sul tema del reddito di cittadinanza da segnalare una interrogazione di Matteo Salvini al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando: il leader della Lega chiede "quale sia il numero di cittadini stranieri che attualmente percepiscono il reddito di cittadinanza e il numero di quelli che percepiscono, o che hanno percepito negli ultimi anni, il beneficio pur non avendone diritto - si legge nell'interrogazione del leader della Lega - e quali iniziative di propria competenza il ministro in indirizzo intenda adottare al fine di assicurare che i controlli previsti dalla legge siano svolti prima dell’erogazione del beneficio e in modo rigoroso, in particolare in ordine alla sussistenza dei requisiti di cittadinanza e residenza, e se intenda valutare altresì l’opportunità di introdurre sanzioni incisive per gli stranieri che percepiscono il reddito di cittadinanza senza averne diritto".

