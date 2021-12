Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi venerdì 17 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

16 dicembre 2021 a

L'Oroscopo del Corriere per oggi, venerdì 17 dicembre. Queste le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali su amore, salute e soldi.

ARIETE

Non lasciatevi sopraffare dalla stanchezza di questo periodo. La forza di fare cose nuove la troverete solo nella passione che avete per la vita.

TORO

I single del segno sono in attesa di potersi innamorare. Devono però riuscire ad aprire il loro cuore allontanando le paure.

GEMELLI

Dovete prendere una decisione importante che potrebbe stravolger- vi la quotidianità. Se avete ancora dei dubbi affidatevi alla famiglia.

CANCRO

Se la strada vi sembra difficile, aspettate di arrivare alla meta. Vedrete che tutti i vostri sforzi verranno ampiamente ripagati.

LEONE

Siete sicuri di aver detto al partner tutto quello che provate? Non nascondete un vostro malessere momentaneo o potrebbe ingigantirsi.

VERGINE

Di solito fate fatica ad accorgervi se qualcuno è interessato a voi. In questi giorni, però, riuscirete a percepire i sentimenti di una persona.

BILANCIA

A volte bisogna imparare a dire no, sia nel privato che sul lavoro: non sempre essere accondiscendete è la chiave per il successo.

SCORPIONE

Dovete fare un regalo importante, ma proprio non sapete che pesci pigliare: chiedete consiglio a un familiare per non sbagliare.

SAGITTARIO

La vostra dolce metà vista negando qualche attenzione di troppo: forse è il caso di parlarne insieme per capire i suoi sentimenti.

CAPRICORNO

Imparare dai propri errori è una grande virtù, ma non è sempre facile: ragionate sulla vostra situazione per capire come fare.

ACQUARIO

Un po’ di allenamento potrebbe aiutarvi ad eliminare i chili di troppo: essere a casa non significa per forza diventare sedentari.

PESCI

Nei vostri sogni tutto sembra perfetto, ma la realtà è ben diversa. Può capitare un momento di crisi, ma dovete ritrovare la vostra serenità.

