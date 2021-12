Covid, 26.109 nuovi casi e ancora 123 morti: tasso di positività stabile al 3,6%. Aumentano i ricoveri

16 dicembre 2021 a

Sono 26.109 i nuovi casi di Covid e 123 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio in Italia, nel bollettino di giovedì 16 dicembre. Dall’inizio dell’emergenza sono 5.308.180 i contagiati dal Covid 19 mentre le vittime sono 135.301.

In totale i guariti sono 4.854.949, 13.704 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia sono 317.930 i positivi al Coronavirus, 12.277 in più del giorno precedente. I nuovi contagi non erano così alti dal 12 marzo scorso, quando furono 26.824.

Sono 718.281 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività pari al 3,6%, stabile rispetto alle ultime 24 ore. Sono 101 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore che portano il totale dei pazienti in rianimazione a 917. Al netto dei dimessi ci sono 47 pazienti in più ricoverati in terapia intensiva rispetto a mercoledì 15 dicembre. Secondo i dati del ministero della Salute, aumentano anche i ricoverati con sintomi che sono 29 in più e portano il totale dei pazienti nei reparti Covid a 7.338. Per quanto riguarda le Regioni con il maggior numero di contagi, in Lombardia 5.304 casi, in Veneto 3.383 e nel Lazio 2.652.

