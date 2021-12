Sciopero Cgil, Landini contro Bonomi: "Si sente triste? Dica ai suoi associati di non licenziare"

16 dicembre 2021 a

Il leader della Cgil, Maurizio Landini, ha parlato dal palco della manifestazione di Roma, dove è in corso lo sciopero di Cgil e Uil contro la manovra del governo Draghi. "Quello che divide il Paese non è lo sciopero generale ma l’evasione fiscale, la precarietà sul lavoro, l’ingiustizia verso le classi più disagiate. Questo è quello che divide. Oggi serve un cambiamento per legge delle cose sbagliate. L’ultimo sciopero generale è stato nel 2014, contro il Jobs Act, ve lo ricordate quello che parlava in inglese? Beh, oggi siamo molto peggio che nel 2014", ha dichiarato il leader Cgil.

Poi l'attacco al presidente di Confindustria, Carlo Bonomi: "Mi ha colpito la dichiarazione di Carlo Bonomi: e dovreste saperlo tutti, questa giornata di lotta ha reso triste il presidente di Confindustria. Quando l’ho letto sono rimasto sorpreso ma mi è venuto in mente la canzone di Enzo Jannacci Ho visto un re e quello che poteva significare. Ma dico anche che quando abbiamo in piazza come oggi i lavoratori di Gkn, Whirlpool, Jsw, Elica non possiamo esser felici e neanche Confindustria dovrebbe esserlo. Dovrebbe dire a suoi associati di non delocalizzare, di non licenziare ma di crescere", ha sottolineateo dal palco. "Quello che si sta determinando in questo paese, e per cui dovrebbero ringraziarci dello sciopero generale e di aver riempito le piazze, e che dovrebbe esser la preoccupazione delle forze politiche è il rischio di una rottura democratica della rappresentanza tra i cittadini e il palazzo della politica. Quando non vanno a votare il 60% degli elettori è un campanello d’allarme pericoloso", ha aggiunto ancora Landini.

Landini ha quindi concluso: "Stanno cercando di reintrodurre un altro condono fiscale. Allora voi capite che c’è qualcosa che tocca perché non abbiamo scritto in fronte Jo Condor ma siamo persone per bene, e vogliamo continuare a pagare le tasse ma reintroducendo il principio che devono essere pagate da tutti", le parole del leader Cgil dal palco di Roma.

